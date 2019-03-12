«Руки-базуки» снимется в «Брате-3»

Кирилл Терешин, известный под псевдонимом «Руки-базуки», подтвердил участие в съемках фильма «Брат-3». Об этом он сообщил в видеоролике, который публикует «Национальная служба новостей».

«Всем привет. Я — Кирилл "Руки-базуки". Скоро я приму участие со Стасом Барецким в фильме "Брат-3. Младший"», — заявил Терешин, сидя в кадре с создателем фильма. В финале ролика они вместе порычали, продемонстрировав мускулы.

Ранее Терешин рассказал, что познакомился с Барецким в бойцовском клубе «Шатун» на спарринге националиста Вячеслава Дацика, который, как планируется, исполнит в ленте Барецкого главную роль. После короткого разговора «Рукам-базукам» поступило предложение сняться в фильме. Кого сыграет Терешин, не сообщается.

Барецкий анонсировал съемки третьей части «Брата» в конце февраля. Шоумен планирует выпустить картину к 2020 году. В ней появятся Никита Джигурда, Сергей Шнуров и Ольга Бузова, которая запишет саундтрек к фильму. Барецкий заявил, что также ведет переговоры об участии в картине с Виктором Сухоруковым. По задумке Барецкого, в фильме снимутся не только актеры, но и бывшие заключенные.

Терешин обрел популярность в конце 2017 года благодаря передачам на федеральном телевидении, в которых демонстрировались его руки, раздутые инъекциями синтола. С тех пор молодой человек время от времени совершает эксцентричные поступки, привлекая к себе внимание подписчиков. В частности, он несколько раз заявлял, что избавляется от «рук-базук».

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