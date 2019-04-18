«Руки-базуки» пришел на «Давай поженимся» за невестой и станцевал на сцене

Кирилл Терешин, известный также под псевдонимом «Руки-базуки», стал участником программы «Давай поженимся», в эфире которой постарался завоевать сердце невесты — 29-летней Екатерины из Калининграда. Первая и вторая части выпуска передачи были показаны на Первом канале 17 и 18 апреля и доступны на сайте канала.

В презентации Терешина, показанной до того, как он вышел к Екатерине, было сказано, что «Руки-базуки» пришел на шоу, чтобы найти настоящую любовь. Однако, когда Терешин появился перед невестой, он сразу заявил, что у них вряд ли что-то получится. «На жениха не претендую, так как миллион не зарабатываю, но во мне есть очень такая черта важная — мне 22 года, я горяч и одержим, кожа гладкая, все делаю медленно и аккуратно», — представился парень.

В начале передачи Екатерина заявила, что мечтает выйти замуж за настоящего олигарха без детей, который зарабатывает один миллион в день, поэтому Терешин и рассудил, что не сможет стать ее спутником. Кроме того, Екатерина рассказала, что хочет иметь личный вертолет и много домработниц. Девушка призналась, что увлекается пластическими операциями и хочет, чтобы ее жених их оплачивал.

Невеста отреагировала на появление Терешина возгласом «Вау!», заявив, что ей нравятся его бицепсы. В свою очередь ведущая программы Лариса Гузеева назвала руки Терешина «глубоко беременными». На передаче появилась и Олеся Малибу — бывшая спутница Терешина, которая приняла участие в обсуждении невесты и кандидатов в женихи.

В финале Терешин станцевал под песню «Под звуки поцелуев». Хотя невесту его вид очень впечатлил, она выбрала в женихи другого участника.

Кирилл Терешин родом из Пятигорска. Он стал известным в конце 2017 года, когда увеличил руки с помощью инъекций синтола. С тех пор Терешин уже не раз заявлял, что собирается удалить воспаленные бицепсы, но пока этого не сделал.

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