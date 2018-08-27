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Российский тяжеловес «уничтожил» владельца «рук-базук»

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True Gym MMA / YouTube

Российский самбист Максим Новоселов опубликовал на своем You-Tube-канале ролик, где он испытывает боевые навыки интернет-знаменитости Кирилла Терешина. Чемпион Европы оказался недоволен спортивной подготовкой гостя.

В видео «Уничтожение синтолового качка Кирилла Терешина» обладатель огромных бицепсов рассказывает о стычках, в которые он попадал, и проходит физические испытания под руководством Новоселова.

«Если он не сдохнет, то будет молодец», — предварил одно из заданий самбист. Судя по видео, большинство заданий дались Терешину с большим трудом. В финале Новоселов предложил интернет-знаменитости воссоздать ситуацию уличной драки на ножах. В ней «руки-базуки» потерпел поражение.

«Кирилл прошел сегодня испытания. Он начал заниматься спортом. Он приводит себя в форму, несмотря на свои уродливые руки», — заключил Новоселов после серии упражнений.

Россиянин Кирилл Терешин обрел популярность в сети из-за злоупотреблений инъекциями синтола в мышцы рук. Препарат раздул бицепцы Терешина, из-за чего молодой человек получил прозвище «руки-базуки». Известность пришла к Терешину после участия в нескольких ток-шоу. Позднее препарат стал угрожать жизни парня, и он заменил его на импланты. Недавно стало известно, что «руки-базуки» решил увеличить также мышцы ног, чтобы сделать их «ракетами».

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