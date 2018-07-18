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«Руки-базуки» женится на скандальной интернет-звезде

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volgograd.kp.ru

Интернет-звезда Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», показал поклонникам свою невесту. По сообщению издания «Комсомольская правда», избранницей молодого человека стала постоянная участница различных телешоу Олеся Малибу.

Пара записала видеоролик, где Малибу рассказывает о сделанном ей предложении. По словам девушки, Терешин пообещал подарить ей кольцо с бриллиантом и букет из 101 розы.

Позднее Малибу опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместную фотографию с избранником. В комментарии она попросила подписчиков помочь ей с поиском подходящего свадебного наряда. «Хочу свадебное платье с открытой спиной, без подъюбника, с шлейфом и с разрезом на правой ноге, чтоб черная пантера тоже веселилась, ну и, конечно, декольтированное. Кто может помочь? Отзовитесь, буду рада, нигде не могу найти такую модель», — пишет невеста.

Хочу свадебное платье👗с открытой спиной,без подьюбника,с шлейфом и с разрезом на правой ноге😉чтоб черная пантера тоже веселилась🐱ну и конечно декольтированное💖кто может помочь?отзовитесь,буду рада,нигде не могу найти такую модель😓#олесямалибу #садьба #свадебноеплатье #платье #lux #невеста #кириллтерешин #рукибазуки #синтол #синтолмен

Фото опубликовано @o.malibu

Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в сети из-за своих объемных бицепсов. Чтобы создать такой эффект, молодой человек закачал в мышцы синтол. Позднее по рекомендации врачей он заменил его на импланты. Недавно стало известно, что Терешин также вставил импланты в мышцы ног.

Избранница молодого человека Олеся Малибу стала известна благодаря участию в различных шоу, где зарекомендовала себя как эпатажный персонаж. Она также экспериментирует со своим внешним видом и увлекается пластическими операциями и процедурами. Она принимала участие в съемках «Давай поженимся», «Страшно красивые», «Дом-2», «Каникулы в Мексике», «Косметический ремонт» и «Званый ужин».

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