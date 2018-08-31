«Руки-базуки» лишился невесты

Известная участница различных телешоу Олеся Малибу объявила в своем Instagram об отмене помолвки с Кириллом Терешиным, известным в сети как «руки-базуки».

По словам девушки, жених оскорблял ее в присутствии посторонних и искал интимных отношений на стороне. Малибу заявила, что «не имеет привычки» бегать за мужчинами, и упомянула, что нашла «более достойных» кандидатов на место бывшего жениха.

!!!СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!!!!Кароче,пошел Базука к чертовой матери,задолбал!!!ходит меня перед другими бабами обсерает,в надежде что те ему дадут🤣🤣🤣(я то не давала естественно)наивный,я такое с рук спускать не собираюсь!за мужиками не имею привычки бегать!!!и уже есть более достойные кандидатуры💗или что думал я за тебя как за волшебный жезл вцеплюсь,не не угадал,лови лохушек,меня ты про@.ал 🤣(рифмоплет Малибу)#олесямалибу #свадыбынебудет Фото опубликовано @o.malibu

Большинство подписчиков девушки усомнились в искренности их отношений. Многие признались, что изначально посчитали объявление об их свадьбе пиар-акцией. «Интересно, кто кому платил за хайп», — задавались вопросом пользователи. Некоторые комментаторы посочувствовали девушке, сообщив, что она достойна быть женой олигарха, а не «прыщавой Базуки».

О помолвке Олеси Малибу с Кириллом Терешиным стало известно в июле. Пара опубликовала видео, где девушка рассказала о принятом предложении. Со слов Малибу, «руки-базуки» обещал подарить ей большой букет роз и кольцо с бриллиантом. Тогда же невеста озаботилась поиском свадебного платья.

Олеся Малибу прославилась в качестве эпатажной участницы различных телешоу, среди которых — «Дом-2», «Званый ужин», «Давай поженимся», «Каникулы в Мексике». Кирилл Терешин известен из-за своих бицепсов, которые стали неестественно объемными из-за инъекций синтола. Позднее он вживил импланты. Терешин также изъявлял желание увеличить объем ног с помощью хирургии для достижения эффекта «ног-ракет».

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