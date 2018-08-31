Интернет и СМИ
 
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко
«Газпром» признал риски из-за «Нафтогаза»
Задержаны предполагаемые убийцы Захарченко
«Невзламываемый» кошелек взломали
Редкое заболевание позволило индианке выворачивать руку на 180 градусов
Вернулся джинсовый тренд из 90-х
МС-21-300 впервые сел ночью
Украинский политик уволился из-за визита Путина на свадьбу в Австрии
Очередной футболист-иностранец захотел российское гражданство
США опровергли «фактически прекращенную» выдачу виз россиянам
Новости партнеров

«Руки-базуки» лишился невесты

Перейти в «Мою Ленту»

Известная участница различных телешоу Олеся Малибу объявила в своем Instagram об отмене помолвки с Кириллом Терешиным, известным в сети как «руки-базуки».

По словам девушки, жених оскорблял ее в присутствии посторонних и искал интимных отношений на стороне. Малибу заявила, что «не имеет привычки» бегать за мужчинами, и упомянула, что нашла «более достойных» кандидатов на место бывшего жениха.

!!!СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!!!!Кароче,пошел Базука к чертовой матери,задолбал!!!ходит меня перед другими бабами обсерает,в надежде что те ему дадут🤣🤣🤣(я то не давала естественно)наивный,я такое с рук спускать не собираюсь!за мужиками не имею привычки бегать!!!и уже есть более достойные кандидатуры💗или что думал я за тебя как за волшебный жезл вцеплюсь,не не угадал,лови лохушек,меня ты про@.ал 🤣(рифмоплет Малибу)#олесямалибу #свадыбынебудет

Фото опубликовано @o.malibu

Большинство подписчиков девушки усомнились в искренности их отношений. Многие признались, что изначально посчитали объявление об их свадьбе пиар-акцией. «Интересно, кто кому платил за хайп», — задавались вопросом пользователи. Некоторые комментаторы посочувствовали девушке, сообщив, что она достойна быть женой олигарха, а не «прыщавой Базуки».

О помолвке Олеси Малибу с Кириллом Терешиным стало известно в июле. Пара опубликовала видео, где девушка рассказала о принятом предложении. Со слов Малибу, «руки-базуки» обещал подарить ей большой букет роз и кольцо с бриллиантом. Тогда же невеста озаботилась поиском свадебного платья.

Олеся Малибу прославилась в качестве эпатажной участницы различных телешоу, среди которых — «Дом-2», «Званый ужин», «Давай поженимся», «Каникулы в Мексике». Кирилл Терешин известен из-за своих бицепсов, которые стали неестественно объемными из-за инъекций синтола. Позднее он вживил импланты. Терешин также изъявлял желание увеличить объем ног с помощью хирургии для достижения эффекта «ног-ракет».

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Предыстория: «Руки-базуки» женится на скандальной интернет-звезде
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский тяжеловес «уничтожил» владельца «рук-базук»
«Руки-базуки» стал рэпером
«Руки-базуки» обзавелся «ногами-ракетами»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:05Сегодня

Второе лицо

Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
16:1430 августа

«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки

18:3630 августа

Эвелина Бледанс устроила мордобой на шоу Малахова

08:02Сегодня

В газете 1995 года обнаружили секретный код

Интернет и СМИ00:01 8 августа

Адская машина

Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
17:0030 августа

Доренко вызвался нести гроб Кобзона

07:39Сегодня

Обвиненные в геноциде мусульман военные Мьянмы нашли «убежище» во «ВКонтакте»

14:5830 августа

В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии

Интернет и СМИ00:0129 августа

«Мы никогда не будем смешнее русских»

Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
14:0930 августа

Снимки обнаженных жертв холокоста подверглись блокировке

06:11Сегодня

Сравнившую секс с прочисткой дымохода журналистку подняли на смех

18:2129 августа

Названы блогеры-рекордсмены по накруткам подписчиков

Россия
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
«Аэрофлот» привлечет к ответственности авиадебошира рейса Москва — Бангкок
Российский подросток сорвал флаг с крыши сельской администрации и сжег его
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
В результате взрыва на заводе в Самаре погибли трое
Жириновский объявил о желании Анкары размеcтить военную базу России
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«В мире больше нет секретов»
Что Ельцин говорил Клинтону про Крым, Путина и будущее России
США опровергли «фактически прекращенную» выдачу виз россиянам
Россия обвинила спецслужбы США в утечке данных о деньгах посольства
Британцы потребовали приравнять спайс к героину
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале Амстердама
Все материалы
Бывший СССР
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Задержаны предполагаемые убийцы Захарченко
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Погиб глава ДНР Александр Захарченко
Объявлены места учебы дочерей Порошенко
Украинский политик уволился из-за визита Путина на свадьбу в Австрии
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Все материалы
Экономика
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Удивить мир
Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
Сбербанк поддержит пенсионеров
Китайский гигант стал жертвой торговой войны
Трамп обиделся на Европу из-за машин
Определена судьба электромобилей в России
Все материалы
Силовые структуры
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Трансгендера поместили в палату-камеру «Матросской тишины» с розовыми стенами
Осужденный Улюкаев заработал 1600 рублей и попал в больницу
Хулиган в подмосковном парке напал на полицейских с ножом
Обвиняемый в терроризме россиянин пытался получить статус беженца в Германии
Все материалы
Наука и техника
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
С апреля Россия перестанет доставлять астронавтов на МКС
МС-21-300 впервые сел ночью
Показан дизайн новых iPhone
На Юпитере нашли воду
Все материалы
Спорт
«Ненавижу играть против нее»
Старшей сестре Серены Уильямс 38. И она по-прежнему опасна
Олимпийскую призерку вынудили завершить карьеру
Очередной футболист-иностранец захотел российское гражданство
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы
Еще один олимпийский чемпион раскритиковал награды российским футболистам
Самый дорогой футболист «Спартака» покинул клуб
Это'О спасет бездомного ветерана футбола
Все материалы
Культура
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Джеймса Бонда захотели убить
Актер Деревянко отказался верить в свою продажность из-за предвыборного ролика
Вахтанг Кикабидзе попал в больницу
Умер создатель «Призрачного гонщика»
Все материалы
Интернет и СМИ
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
В газете 1995 года обнаружили секретный код
Обвиненные в геноциде мусульман военные Мьянмы нашли «убежище» во «ВКонтакте»
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Все материалы
Ценности
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Вернулся джинсовый тренд из 90-х
Любовь Меган Маркл к мини-юбкам оказалась традицией в королевской семье
Дизайнер обратился в ларек с кебабом за идеями
Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В Альпах исчез туристический самолет
Выяснено отношение пассажиров к туалетам в самолетах
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Названы самые дешевые российские курорты
Все материалы
Из жизни
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
Редкое заболевание позволило индианке выворачивать руку на 180 градусов
Дайвер заглянул в пасть к самому опасному крокодилу Америки
Юный американец вышел в интернет на полчаса и задолжал тысячи долларов
Отец в последний момент спас падающего вниз головой ребенка
Все материалы
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Неформат
Уголок жесткого тюнинга на Московском автомобильном салоне
Все новинки московского автосалона
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson
Volkswagen показал интерьер крошечного кроссовера
Новый Ford Mustang станет полноприводным и гибридным
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы