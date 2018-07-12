«Руки-базуки» стал рэпером

Кирилл Терешин, более известный в интернете под прозвищем «руки-базуки», выпустил рэп-клип. Ролик доступен на его YouTube-канале.

На видео новоиспеченный рэпер на пару с исполнителем Grant зачитывает строчки об оглушительном успехе в их жизни. Молодые люди заявляют, что «разрывают залы» и что их «ничего не парит» из-за хорошего материального положения. «На груди золото, каждой сучке нравится это. Но я холоден к каждой, не люблю париться летом», — зачитал Терешин.

За несколько часов клип набрал около 20 тысяч просмотров, однако большинство зрителей поставило под ним дизлайки. Пользователи крайне негативно восприняли рэп-произведение «рук-базук», обозвав его творчество «ущербным».

Житель Пятигорска Терешин прославился в интернете после того, как накачал свои руки синтолом и создал эффект накачанных бицепсов. Однако по совету врачей молодой человек заменил вещество в мышцах на импланты. В начале июля «Руки-базуки» также вставил импланты в икры.

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