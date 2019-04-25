«Руки-базуки» начал трансформацию в Анджелину Джоли

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», сделал пластику лица, чтобы стать похожим на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Об этом он рассказал в Instagram.

В новом видео «синтоловый качок» лежит перед косметологом и просит закачать ему «четыре шприца» в губы, чтобы они были похожи на его «базуки», но мастер возразила и предложила другой вариант. «Мы будем делать ему "профиль Джоли". Сегодня начнем с коррекции скул», — подчеркнула косметолог.

Терешин согласился с врачом. В итоге его скулы увеличились, но о сходстве с Джоли говорить пока рано.

«Руки-базуки» уже пробовал женские образы. Ранее он красил губы и выщипывал брови, чтобы стать более женственным.

Кирилл Терешин родом из Пятигорска. В конце 2017 года он стал известен, когда увеличил руки с помощью инъекций синтола. После преображения он получил прозвище «Руки-базуки». С тех пор молодой человек регулярно совершает эксцентричные поступки, привлекая к себе внимание поклонников.

Терешин уже не раз заявлял, что собирается удалить воспаленные бицепсы. В феврале он подчеркнул, что его целью стала «трансформация из фрика в человека».

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