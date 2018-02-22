«Руки-базуки» преобразился до неузнаваемости

Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», продолжил преображение. Фотография с изменениями внешнего вида Терешина опубликована на его странице во «ВКонтакте».

На этот раз молодой человек решил примерить на себя образ девушки. Судя по снимку, «Руки-базуки» надел женский черный парик, приклеил накладные брови и накрасил губы.

Неизвестно, планирует ли Терешин использовать подобный образ постоянно, никаких подробностей в описании к снимку он не привел.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в конце 2017 года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций аналога синтетического масла. За это молодого человека прозвали «Руки-базуки».

В январе 2018 года Терешин решил избавиться от легендарных «базук», заменив весь синтол на импланты.

В начале февраля пользователи популярного имиджборда 2ch заметили, что «Руки-базуки» нашел возлюбленную.

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