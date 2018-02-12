«Руки-базуки» отказался драться с Камой Пулей и предложил ему альтернативу

Алексей Терёшин / YouTube

Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», отказался принять вызов дагестанца по прозвищу Кама Пуля. Он разместил на YouTube ролик, в котором сознался, что не выйдет на ринг, поскольку никогда не умел драться.

«Но, если ты такой отчаянный, я предлагаю тебе другой конкурс, — продолжил он. — Если ты не трус, предлагаю тебе повторить то, что сделал я. Я ставил себе 60 кубов синтола за раз. Если ты такой смелый, докажи, побей мой рекорд. Поставь хотя бы 61».

В финале Терешин предложил Каме Пуле потрогать его руки и извиниться.

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Кама Пуля обратился к Терешину в ноябре 2017 года. Он записал видео, в котором спародировал его «двоечку с апперкотом», а также назвал Терешина «синтоловой жопой». Сейчас он проходит лечение от наркотической зависимости в реабилитационном центре в Махачкале. Известен в сети благодаря «пацанским» философским изречениям, он также породил мем «Ежжи».

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