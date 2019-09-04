Малышева предостерегла от лечения по советам из сети

Телеведущая Елена Малышева предостерегла россиян от лечения повышенного давления по рекомендациям в интернете. Она посвятила этому фрагмент передачи «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск доступен на официальном сайте.

По словам Малышевой и ее коллеги Германа Гандельмана, наиболее распространенные советы в сети — пить яблочный уксус и отвар мать-и-мачехи. Медики заявили, что первое «средство» абсолютно бессмысленно, а второе даже опасно, так как является токсичным и может вызвать цирроз печени.

В студию пригласили героиню, которая ранее пыталась заниматься самолечением, следуя советам из сети. По ее словам, она употребляла в пищу соки лимона и свеклы, а также отвары трав. Женщина призналась, что все попытки исцелиться были безрезультатны.

Гандельман пояснил, что самостоятельное «лечение» опасно, так как в лучшем случае окажется бессмысленным, а повышенное давление может привести к инсульту и параличу. Он посоветовал больным как можно скорее обратиться к специалистам, так как современные лекарства эффективны и безвредны.

Малышева заметила, что только россияне лечатся самостоятельно, в то время как на западе все давно сделали выбор в пользу профессиональной помощи. Ее слова подтвердила доктор из США: она заявила, что самолечением с помощью трав и соков занимаются лишь выходцы из России и Китая.

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