Интернет и СМИ
 
Последние новости
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Узбекский боец ММА пришел на стрелку и погиб
Появилась новая карта московского метро 
Снятый 40 лет назад ролик об отношении к геям и лесбиянкам изумил соцсети
Госдума одобрила расширение полномочий полиции
Избавление от бедности вливанием денег признали бесполезным
Популярная певица вышла в свет в прозрачном бюстгальтере
На Украине отчитались о ликвидации одного из командиров ДНР
Сборная США по баскетболу впервые за 17 лет осталась без медалей чемпионата мира
Улетающая к МКС ракета загорелась
Новости партнеров

Малышева высказалась о поедании человечины

Перейти в «Мою Ленту»
Елена Малышева

Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».

«В человеческом сообществе наложено табу на поедание друг друга, поэтому любое переступание запретной черты чревато», — сказала ведущая. Она добавила, что трупы умерших людей токсичны и опасны для жизни. «Каннибализм — это преступление, и преступлением должен и остаться», — заключила Малышева.

Коллега Малышевой по программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус согласился с ведущей в том, что каннибализм аморален. «Это маразм какой-то», — сказал он.

Ранее Продеус заявлял, что «если отвлечься от этических и моральных норм», каннибализм не опасен для здоровья. Он объяснил это тем, что человечина ничем не отличается по составу от другого мяса, а нанести вред может лишь мясо зараженного инфекцией человека.

Малышева и Продеус дали комментарий в связи с тем, что в российских СМИ появились новости о предложении шведского ученого Магнуса Содерлунда. Во время посвященного еде саммита Gastro Summit в Стокгольме он рассказал, что допускает употребление в пищу мяса мертвых людей. По мнению ученого, табу в отношении каннибализма можно пересмотреть ради того, чтобы снизить эффект глобального потепления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Трупы токсичны и опасны». Малышева — об идее шведского ученого есть людей
Малышева обнаружила копченую колбасу в холодильнике матери и ужаснулась
Малышева предостерегла от лечения по советам из сети
Малышева раскрыла подробности лечения Алибасова и показала его пищевод изнутри
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

«Сделал мое детство и деградировал»

«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
15:02Сегодня

Собчак рассказала о неконтролируемых чувствах к будущему мужу

14:13Сегодня

Собчак высказалась о новой возлюбленной Виторгана

13:30Сегодня

Павел Воля обнаружил двойника Бузовой на старом советском фото

Интернет и СМИ00:02 9 сентября

«Моя жизнь интереснее любой книги»

Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
12:40Сегодня

Дудь стал «Человеком года» по версии GQ и призвал не молчать о беспределе

10:55Сегодня

Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

09:50Сегодня

Найден способ заработать на богатых пользователях Instagram

Интернет и СМИ00:06 3 сентября

«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»

Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
08:09Сегодня

Участник «Последнего героя» исхудал и напугал зрителей своей изможденностью

06:04Сегодня

Звезда реалити-шоу обнаружила свои фото на порносайте и расстроилась

22:4010 сентября

Девушка поведала о самом унизительном свидании в жизни и нашла поддержку

Россия
Госдума одобрила расширение полномочий полиции
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Российские пенсионерки распилили качели на глазах у детей из-за шума
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Бывший командир «Альфы» отреагировал на обвинения в адрес спецназа в Беслане
Партнерский материал
Золотая отбивная
На мясе принято экономить. Почему в этом нет никакого смысла?
Новый вид ДТП появился под Москвой
Все материалы
Мир
«Предвзятых ублюдков» из ООН отказались пускать в Азию
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Конгресс США поможет Украине вопреки воле Трампа
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
МИД оценил слухи о роли шпиона Смоленкова
Эли КоэнДжеймс Бонд с Востока
Этот шпион обманывал президентов, работал на «Моссад» и дружил с арабскими генералами
Бутину освободят
Все материалы
Бывший СССР
На Украине отчитались о ликвидации одного из командиров ДНР
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
В Армении найден мертвым российский солдат
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Эстония захотела лишить украинцев и «хомо советикус» безвизового режима
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
Эстония осудила российского шпиона на пять лет
Все материалы
Экономика
Создан план по разгону экономики России
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Главные мегапроекты России пересмотрят
Осколки солнечного камня
Почему холодно в домах жителей Черногорска
Медведев предложил изменить стандарт питания россиян
Добро пожаловать в бомжи
Как нотариусы лишают людей недвижимости
«Аэрофлот» признали первым в рейтинге самого вкусного питания на борту
Все материалы
Силовые структуры
В деле Кирилла Серебренникова нашли нарушения
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
Находившегося в розыске российского чиновника поймали на громкой музыке
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Московская школьница по дружбе отдала цыганкам полтора миллиона рублей
На дом Памфиловой совершено нападение
Неизвестный ночью проник в дом главы ЦИК с электрошокером
В Туле открыли мемориал погибшим при исполнении сотрудникам Росгвардии
Все материалы
Наука и техника
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Контрольный в голову
Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
Улетающая к МКС ракета загорелась
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
Все материалы
Спорт
Тренер Медведевой отреагировал на неудачное выступление фигуристки
Хабиб Нурмагомедов«Его парни — просто кучка хулиганов»
Нурмагомедов вновь защитил титул. Сможет ли его кто-то остановить?
Дзюба нашел записку юного фаната и встретился с ним
Марио, супер!
Команда Черчесова одолела Казахстан на последней минуте. Россия почти прошла на Евро-2020
Овечкин высказался об акциях протеста в Москве
Гэри Спид«Это было похоже на фильм ужасов»
Этого футболиста любили все. Никто так и не понял, почему он покончил с собой
Макгрегор ответил на вызов Порье
Все материалы
Культура
Noize MC выпустил клип про протесты и репрессии с припевом из песни Летова
Не спешите их хоронить
Смерть Сталина и жизнь Ходорковского: новое документальное кино о России
Розенбаума прооперировали
Иногда лучше жевать
Мединский назвал комиксы убожеством и жвачкой. Вот 20 причин думать иначе
Православный активист возжелал отправить Шнурова в женский монастырь
Кто смеется последним
«Джокер», Донбасс-2025 и Полански: кто и почему победил на Венецианском фестивале
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева высказалась о поедании человечины
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Собчак рассказала о неконтролируемых чувствах к будущему мужу
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Собчак высказалась о новой возлюбленной Виторгана
Все круги ада
Каждый день по всему миру идет борьба за жизнь. Эти фотографы осмелились ее показать
Павел Воля обнаружил двойника Бузовой на старом советском фото
Все материалы
Ценности
Популярная певица вышла в свет в прозрачном бюстгальтере
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Названа самая популярная одежда в мире
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Нелепые джинсы украинской модельерши подняли на смех
«Все могут быть красивыми»
Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
Назван любимый модный бренд россиян
Все материалы
Путешествия
Раскрыты отпускные пристрастия россиян
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Российские пилоты по ошибке объявили о захвате пассажирского самолета
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Российский самолет столкнулся с огромным бакланом
«У вас культура, а у нас натура»
История россиянина о жизни в США
Стая диких гусей залетела в двигатель самолета и сорвала рейс
Все материалы
Из жизни
Женщина похудела на 63 килограмма ради детей
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Незадачливый питон охотился за антилопой и остался ни с чем
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Мужчина поспал в постели пожилой незнакомки и поплатился
«Гниение не мешает вкусу»
Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
Россиянка пожаловалась на чупакабру-кровососа
Все материалы
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Всё, что нужно знать о новом Land Rover Defender
Что за модель займет место внедорожника, который не менялся почти 70 лет?
Прямой репортаж с Франкфуртского автосалона
Важные новинки и самые интересные события главного моторшоу осени
Каким мы запомним Land Rover Defender
Завтра — премьера нового Дефендера. Вот что нужно знать о старом
Производитель кальянов сделал внедорожник с выдвижной гусеницей
Geely определилась с названием нового необычного кроссовера
Найдена простоявшая 29 лет без движения и в заводском целлофане «Таврия»
Все материалы
Дом
Сбербанк задумал снизить ставки по ипотеке
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Украинских селян переселят в Россию
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Россиян заставили выбивать долги из соседей
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Медведев похвалил снимающих жилье россиян
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Четыре красноярских предприятия решили повышать производительность труда
Жители российского города массово сделали зарядку
Все материалы