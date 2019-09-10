Соведущий Елены Малышевой дал добро на поедание человечины

Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что людям можно есть человеческое мясо, а каннибализм не опасен для здоровья. Об этом он рассказал URA.RU.

«Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого», — отметил он.

Продеус пояснил, что каннибализм для здоровья не вреден, опасно лишь мясо человека, который был заражен инфекцией. «Если то существо, которое ты собираешься съесть, чем-то заражено, у тебя повышены шансы заболеть этим», — добавил соведущий.

Однако врач подчеркнул, что поедание человечины может спасти население планеты лишь в случае уменьшения числа людей и продовольственной устойчивости.

Комментарий Продеус дал после появления в российских СМИ новостей о предложении шведского ученого Магнуса Содерлунда. В эфире Channel 4 он рассказал, что допускает употребление человечины в пищу. По его мнению, табу в отношении каннибализма можно пересмотреть. Содерлунд также выступил на эту тему на фестивале Gastro в Стокгольме.

В сентябре Малышева во время обсуждения вредных привычек в еде сообщила, что обнаружила у матери в холодильнике копченую колбасу. Ее ужаснула эта находка, так как она всегда считала, что ее семья ведет здоровый образ жизни.

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