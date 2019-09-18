Малышева пригласила «заслуженного осеменатора России» на разговор о бесплодии

Телеведущая Елена Малышева пригласила к участию в передаче «Жить здорово», посвященной мужскому бесплодию, актера Владимира Стеклова. Многодетный отец Стеклов в шутку назвал себя «осеменатором». Фрагмент шоу доступен на YouTube.

«Ваш комментарий в мой адрес заставил меня задуматься, не являюсь ли я заслуженным осеменатором России», — заявил Стеклов Малышевой. До этого она рассказала, что артист является отцом трех дочерей, при этом его нынешняя жена была уверена, что не может иметь детей.

«Предыдущий пример, копание картофеля, меня очень убедил: оказывается, действительно важна длина черенка и частая смена рук. Я думаю, может, в этом все дело», — пошутил он. Ранее в передаче Малышевой шла речь об опасных для здоровья садовых работах и способах избежать боли после них.

После этого Стеклов рассказал, как супруга обрадовала его известием о беременности, и упомянул, что является дедом и прадедом мальчиков. Соведущие Малышевой рассказали в связи с этим, как распознать ранее бесплодие у мужчин в раннем возрасте и как этого можно избежать.

Ранее Малышева дала россиянам советы по смене пола. Она заявила, что до достижения 21 года такие операции лучше не проводить.