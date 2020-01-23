Телеведущая Елена Малышева дала советы по защите от китайского коронавируса 2019-nCoV. Она опубликовала в Instagram видео с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук Владимиром Никифоровым.

«Для жителей России угроз пока нет. При поездке в Китай нужно носить маску, мыть руки или обрабатывать их спиртсодержащими гелями», — отметила телеврач. По ее словам, признаками заболевания является высокая температура, одышка, кашель и боли в грудной клетке.

Проживающим в России гражданам Малышева посоветовала регулярно мыть руки и при первых симптомах болезни обратиться к врачу. Никифоров подчеркнул, что симптомы коронавируса не отличаются от обычной пневмонии, и точный диагноз может быть выявлен только через лабораторную диагностику.

Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань, где находилось большинство заболевших. Первоначально вирус именовали пневмонией неизвестного происхождения. 22 января Ухань был закрыт: власти временно отменили авиарейсы, автобусы и поезда из города.

Вирус может передаваться от человека к человеку. Несколько случаев заболевания зафиксированы и за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. По подсчетам специалистов, число зараженных может достигать 1,7 тысячи человек. По последним данным, от вызванной вирусом болезни погибли не менее 17 человек.

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