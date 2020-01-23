Самый близкий к Китаю российский город ограничит связи с ним из-за вируса

Мост через Амур из России в Китай в Благовещенске

Город Благовещенск Амурской области ограничит связи с Китаем. В частности, приостановит культурный обмен и официальные визиты в страну на время вспышки смертельного коронавируса. Соответствующее поручение дала мэр Валентина Калита. Об этом сообщается в Instagram городской администрации.

В местах массового скопления людей будет проводиться усиленный контроль за ношением масок. Особо внимание уделят торговым точкам и развлекательным зонам. «Необходимо активизировать информирование населения о мерах профилактики вирусных респираторных заболеваний», — добавили в мэрии.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей отказаться от поездок в Китай. Позднее с такой же инициативой выступил пензенский губернатор Иван Белозерцев. Жителям крупных городов сказали избегать контактов с китайскими туристами.

Благовещенск граничит с районом Айхуэй китайского городского округа Хэйхэ — их разделяет река Амур. Между российским и китайским городами действует безвизовый режим.

Из-за коронавируса 2019-nCoV умерли 17 жителей Китая, заражены еще более чем у 600 человек. Больные обнаружены в США, Японии, Южной Корее, Таиланде. Город Ухань, где были первые случаи заражения, закрыт на въезд и выезд.

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