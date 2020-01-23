Российский губернатор призвал не ездить в Китай из-за коронавируса

Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей региона временно отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам политика, властям региона необходимо принять меры для выявления и профилактики заболевания. «Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении», — написал Орлов.

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Ранее сообщалось, что город Ухань, где были обнаружены первые зараженные вирусом, закрыт. Самолеты, автобусы и поезда из населенного пункта не будут отправляться. Сроки действия запрета не называются.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV составляет 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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