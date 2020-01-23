В Совете Федерации посоветовали избегать китайских туристов

Жителям российских мегаполисов стоит избегать контактов с туристами из Китая, чтобы не подвергать себя опасности заражения смертельным коронавирусом. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Это касается таких городов, как Санкт-Петербург, где очень много таких туристов», — сказал он, также посоветовав гражданам по возможности не посещать КНР, если нет «какой-то очень важной необходимости».

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей отказаться от поездок в Китай.

22 января в Петербурге сразу два человека обратились ко врачам с подозрением на коронавирус. Диагноз не подтвердился, у них ОРВИ.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах в Россию. Прибывающие в страну должны заполнить специальную анкету и измерить температуру. В Госдуме заявили о высокой степени готовности России противостоять угрозе распространения вируса.

Из-за нового типа коронавируса — 2019-nCoV — скончались 17 жителей Китая, заражение подтверждено более чем у 600 человек. Случаи заболевания зарегистрированы в Японии, Таиланде. Южной Корее, США. Город Ухань, где впервые был обнаружен вирус, закрыт на въезд и выезд.

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