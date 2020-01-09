Малышева раскрыла способ предотвратить рак

Телеведущая Елена Малышева рассказала, как смогла предотвратить развитие рака толстого кишечника с помощью операции и регулярных обследований. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Ранее врач сообщала, что у нее обнаружили предраковый полип толстого кишечника и удалили его. В новом посте она пояснила, что защитила себя, сделав не только эту операцию, но также начав «очень серьезно лечить» рефлюксную болезнь (изжогу).

Малешыва также отметила, что около шести месяцев назад после гастроскопии у нее обнаружили эрозии в пищеводе и желудке. Телеврач уверена, что эрозию можно считать первой стадией болезни, которая в итоге приведет к раку. Она приняла необходимые меры и последнее обследование показало, что все эрозии зажили.

Ведущая подчеркнула, что ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на борьбу с заболеванием и призвала регулярно проходить медицинские исследования даже при отсутствии явных симптомов заболеваний.

В декабре Малышева рассказала о ритуале, который совершает ее семья в новогодние праздники. По ее словам, в семье есть традиция перед новогодними праздниками составлять планы на будущий год и запечатывать их в конвертах.

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