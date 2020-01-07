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Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

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Елена Малышева
Елена Малышева

Телеведущая Елена Малышева рассказала, почему хирург-онколог Андрей Павленко, который скончался от рака желудка, не мог предотвратить у себя появление болезни. Об этом она написала в комментариях под записью в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что рак — болезнь генетическая. По словам Малышевой, после восьми курсов химиотерапии у онколога было заметно значительное улучшение. Но потом появились новые клоны раковых клеток. «Рак доктора Павленко оказался сильнее лечения», — написала телеведущая.

При этом Малышева заверила пользователей, что рак лечится. Она отметила, что статистика выживания равна 30 процентам.

Павленко ушел из жизни утром 5 января. Ему был 41 год. Незадолго до смерти он записал видеообращение, где поблагодарил россиян за поддержку и объявил о создании гранта, который будет финансировать проекты, посвященные информации о борьбе с раком. Он уточнил, что половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться его семье.

О третьей стадии заболевания врач узнал в марте 2018 года. После этого он завел блог, в котором рассказывал о лечении и проблемах онкобольных в России. Он говорил о трудностях, с которыми столкнулся лично. В ходе лечения он продолжал работать с пациентами.

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