Онкологи остриглись наголо в поддержку заболевшего раком хирурга

Сотрудники Онкологического центра комбинированных методов лечения в Санкт-Петербурге остриглись наголо, чтобы поддержать своего руководителя Андрея Павленко в борьбе с раком желудка. Видеозапись акции опубликована на странице Александра Петрачкова в Facebook.

«Около недели назад наш заведующий онкологическим центром Андрей Николаевич Павленко перенес первый курс химиотерапии. В понедельник, 23 апреля, он наглядно продемонстрировал нам выпадение волос, после чего забрал домой машинку для стрижки волос, на что мы не смогли отреагировать спокойно», — говорится в записи.

На кадрах, адресованных «дорогому другу, учителю, руководителю и просто сильнейшему человеку», шесть коллег Павленко обращаются к нему по имени-отчеству с фразой «Я с вами» и по очереди бреются «под ноль». Пост сопровождают хештеги #pavlenkoteam и #totallybaldoncology («команда Павленко» и «полностью лысая онкология» — прим. «Ленты.ру»).

В марте этого года 39-летний хирург-онколог Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка в третьей стадии. Врач решил вести видеоблог и записывать подкасты о лечении и проблемах онкобольных. Публикации запланированы на сайте издания «Такие дела». Также хирург завел Telegram-канал «Жизнь человека».

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