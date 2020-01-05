Умер боровшийся с раком российский врач-онколог

Умер российский врач-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком желудка. Об этом в Facebook написала жена Анна.

Павленко скончался 5 января в 8:20 в Санкт-Петербурге. При этом в YouTube-канале портала «Такие дела» появилось последнее обращение онколога. «Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер», — заявляет на записи врач.

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Портал по договоренности с онкологом объявил о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видео- документалистов и журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака. Половина собранных средств будет ежемесячно переводиться его семье, другая часть будет распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.

2 января онколог опубликовал прощальное письмо. Павленко рассказал, что болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило ему шансов. Врач попросил помощи для своей семьи и оставил в посте реквизиты супруги.

В марте 2019 года 39-летний хирург-онколог Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка в третьей стадии. Врач решил вести видеоблог и записывать подкасты о лечении и проблемах онкобольных. Публикации запланированы на сайте издания «Такие дела». Также хирург завел Telegram-канал «Жизнь человека».

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