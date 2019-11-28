Спасшего сотни детей врача восстановили и повысили

Врача-трансплантолога Михаила Каабака и его коллегу Надежду Бабенко, проводивших уникальные пересадки почек детям с маленьким весом, с повышением приняли на работу в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НМИЦ ЗД). Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина, передает ТАСС.

«Передо мной два трудовых договора, которые <...> подписаны сегодняшним числом <…>. Не просто приняты и восстановлены, но и с повышением», — сказала она.

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который оперировал детей с небольшим весом, используя при этом алемтузумаб. Этот препарат не одобрен Минздравом, однако и не запрещен в России. 18 ноября его вместе с Бабенко уволили из НМИЦ ЗД после претензий к применяемому врачами препарату, а все операции отменили. На следующий день в Минздраве заявили, что все дети, нуждающиеся в трансплантации почки, получат лечение в НМИЦ ЗД в полном объеме.

26 ноября глава Минздрава Вероника Скворцова поручила вернуть на работу в НМИЦ ЗД Каабака и Бабенко.

27 ноября стало известно о смерти девочки Насти. Операция должна была состояться в октябре, но ее перенесли из-за увольнения Каабака и Бабенко. Отец умершей девочки заявил, что семья считает виноватыми тех, кто уволил Каабака.

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