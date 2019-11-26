Глава Минздрава поручила вернуть на работу спасшего сотни детей хирурга

Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить трансплантолога Михаила Каабака и его коллегу Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает ТАСС.

Отмечается, что такое решение Скворцова приняла после встречи с Каабаком.

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Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом. 18 ноября его вместе с Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей после претензий к применяемому врачами препарату, а все операции отменили. На следующий день в Минздраве заявили, что все дети, нуждающиеся в трансплантации почки, получат лечение в НМИЦ ЗД в полном объеме.

20 ноября стало известно, что против Каабака возбуждено уголовное дело — его завели в 2016 году. Врач рассказал, что причиной стала жалоба матери мальчика, который умер в 2012 году после того, как мать отказалась от восстановления функций трансплантата и диализа после пересадки почки. Бабенко проходит по делу как свидетель.

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