Минздрав попросили дать шанс двум пациентам спасшего сотни детей врача

Адвокат Анатолий Кучерена попросил министра здравоохранения России Веронику Скворцову разрешить уволенному из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) трансплантологу Михаилу Каабаку провести операции по пересадке почек двум девочкам с Сахалина. Он отметил, что хирургу нужно дать возможность довести до конца уже начатые процедуры, передает «Интерфакс».

«Не хотелось бы, чтобы из-за кадровых и организационных вопросов пострадали невинные дети, а потому нужно дать возможность доктору Каабаку выполнить до конца свой врачебный долг», — подчеркнул Кучерена. Он отметил, что с просьбой о помощи к нему обратились родители пациентов Каабака.

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По словам адвоката, в ближайшее время он намерен встретиться со Скворцовой, чтобы разрешить все вопросы. «Уверен, что найду понимание с ее стороны», — сказал Кучерена.

Сам врач считает свое увольнение незаконным, отметил адвокат. «Я как юрист могу оказать ему всяческую помощь», — сказал он.

Ранее Скворцова заявила, что по каждому из оставшихся без операции после увольнения Каабака детей «будет проведена отдельная работа». Она уточнила, что пятерым из 25 нуждающихся пациентов нет трех лет. Скворцова отметила, что всех детей приглашают в национальный центр имени Шумакова. Позднее на сайте центра появилось сообщение о том, что детям проведут операции вне зависимости от их массы тела и возраста. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

18 ноября Каабака, единственного в России трансплантолога, проводившего пересадку почек детям с небольшим весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из НЦЗД после претензий к применяемому врачами препарату. Все операции отменили.

В самом центре увольнение Каабака и его коллеги Бабенко связали с тем, что оба хирурга работали там на четверть ставки, но руководство организации решило нанять сотрудника на полный рабочий день, в связи с чем «наличие внешних совместителей стало нецелесообразным». Информацию об отмене операций там опровергли.

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