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Прекращение трансплантации почек российским детям опровергли

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Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД) опроверг информацию об отмене операций по трансплантации почек для детей весом до шести килограммов из-за претензий к применяемому врачами препарату. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

«В настоящее время программа продолжает развиваться. (...) По-прежнему осуществляется программа по подготовке и проведению оперативных вмешательств, связанных с трансплантацией почки у детей», — цитирует агентство сообщение пресс-службы центра. Более того, в НМИЦ ЗД планируют увеличить число сотрудников по программе трансплантации.

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям, а также его коллегу Надежду Бабенко, уволенных из Российского научного центра хирургии имени академика Петровского для взрослых (РНЦХ), решили взять в НМИЦ ЗД на полную ставку, поскольку сочли нецелесообразным «наличие внешних совместителей». Ранее они работали в центре на четверть ставки.

12 ноября издание «Коммерсантъ» написало, что около 40 пациентов весом до шести килограммов остались без трансплантаций из-за претензий к применяемому врачами препарату. Директор НМИЦ ЗД Андрей Фисенко знал об использовании схемы, но, по словам Каабака, ему якобы позвонил главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и заявил, что нельзя использовать эти препараты.

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