Прекращение трансплантации почек российским детям опровергли

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД) опроверг информацию об отмене операций по трансплантации почек для детей весом до шести килограммов из-за претензий к применяемому врачами препарату. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

«В настоящее время программа продолжает развиваться. (...) По-прежнему осуществляется программа по подготовке и проведению оперативных вмешательств, связанных с трансплантацией почки у детей», — цитирует агентство сообщение пресс-службы центра. Более того, в НМИЦ ЗД планируют увеличить число сотрудников по программе трансплантации.

Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям, а также его коллегу Надежду Бабенко, уволенных из Российского научного центра хирургии имени академика Петровского для взрослых (РНЦХ), решили взять в НМИЦ ЗД на полную ставку, поскольку сочли нецелесообразным «наличие внешних совместителей». Ранее они работали в центре на четверть ставки.

12 ноября издание «Коммерсантъ» написало, что около 40 пациентов весом до шести килограммов остались без трансплантаций из-за претензий к применяемому врачами препарату. Директор НМИЦ ЗД Андрей Фисенко знал об использовании схемы, но, по словам Каабака, ему якобы позвонил главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и заявил, что нельзя использовать эти препараты.

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