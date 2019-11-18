В Минздраве открестились от претензий к препарату для трансплантации почек детям

Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье не имеет претензий к препарату, применяемому Михаилом Каабаком и его коллегой Надеждой Бабенко для трансплантации почек детям с весом от шести килограммов. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«К трудоустройству этих врачей я не имею никакого отношения, поскольку я директор другого учреждения. Они у меня никогда не работали. У меня не может быть претензий к препаратам, потому что я не пациент», — отметил Готье.

По словам хирурга-трансплантолога Константина Губарева, препарат, к которому у Минздрава якобы были претензии, широко применяется в Европе и Канаде. «Даже несмотря на то, что в аннотации этого препарата не написано показание к трансплантации. Но есть другие препараты, в которых в аннотации не написано, что он показан при трансплантации органов, но он применяется», — отмечал он, подчеркивая, что Каабак — единственный в России врач, который делает пересадки детям с небольшим весом.

Ранее стало известно, что Каабака и Бабенко уволили из Российского научного центра хирургии имени академика Петровского для взрослых и взяли на полную ставку в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД).

12 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что в НМИЦ ЗД около 40 пациентов весом до шести килограммов остались без трансплантаций из-за претензий к применяемому врачами препарату. Директор учреждения Андрей Фисенко знал об использовании схемы, но, по словам Каабака, ему якобы позвонил главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и заявил, что нельзя использовать эти лекарства.

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