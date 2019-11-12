Десятки российских детей остались без пересадок из-за неодобренного препарата

В Национально-медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) около 40 пациентов с низким весом (до шести килограммов) остались без трансплантаций из-за претензий к применяемому врачами препарату. Об этом рассказали оперирующие врачи Михаил Каабак и Надежда Бабенко, передает «Коммерсантъ».

По его данным, почти 40 трансплантаций планировалось провести до конца 2019 года, но в сентябре хирургам сообщили, что их работу в центре прекратят из-за претензий к индукционной схеме иммуносупрессии, которую не одобрил Минздрав. Ранее директор НЦЗД Андрей Фисенко знал об использовании схемы. По словам Каабака, директору звонил главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье и говорил, что нельзя использовать эти препараты.

По словам Бабенко, с 2007 года при помощи существующего протокола лечения удалось помочь 374 детям. В 2018 году такой протокол введения иммуносупрессии до и после трансплантации был признан лучшим среди протоколов международных клиник международным сообществом трансплантологов, но это не помогло.

Издание отмечает, что используемые в НЦЗД препараты являются офф-лейбл, то есть используются по показаниям, не упомянутым в инструкции. Каабак напомнил, что для их применения требовалось заключение врачебной комиссии или обоснованное мнение врача и информированное согласие пациента, и все это соблюдалось. «Поэтому в официальной позиции Минздрава вы никогда не увидите, что нас увольняют именно из-за этого протокола», — сказал медик.

Пациентов НЦЗД могут отправить в институт имени Шумакова, но там никогда не оперировали детей весом меньше шести килограммов. По словам родителей, операцию обещают провести, когда вес детей достигнет хотя бы девяти килограммов, но есть 10 человек, которые не дорастут до такого веса из-за состояния здоровья, и для них это «действительно трагедия».

Мать одного из детей – пациентов Михаила Каабака создала петицию на сайте change.org в котором просит «сохранить команду врачей» НЦЗД. В разговоре с «Коммерсантом» она рассказала, что ее ребенка, который весил менее 10 килограммов, ранее отказались оперировать в нескольких центрах.

Заведующий отделением трансплантации почки Российской детской клинической больницы (РДКБ) Алексей Валов предположил, что инициатива закрытия отделения исходила от Готье, который был недоволен схемой иммуносупрессии, используемой там. По словам Валова, препарат алемтузумаб приводил к определенным бактериальным и вирусным осложнениям не сразу после операции, но в отдаленный срок. Валов пояснил, что на ранних этапах препарат дает хороший эффект, но полностью блокирует иммунитет пациентов, и те обречены на «искусственный СПИД».

Руководитель отделения трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ скорой помощи Н. В. Склифосовского Алексей Пинчук рассказал, что схема Каабака в мире достаточно «широко используется», но препарат дает побочные эффекты, как и любое иммуносупрессивное лекарство.

В НЦЗД сообщили, что отделения трансплантологии в центре не было и все операции проводились на базе отделения урологии. Информация о закрытии программы трансплантации не соответствует действительности и продолжает развиваться, заявили в центре. Кроме того, там планируется увеличить численность сотрудников, занимающихся трансплантацией почки. Комментируя уход Каабака и Бабенко, в НЦЗД сообщили, что «в целях сохранения постоянного кадрового потенциала было принято решение о приеме на работу основного сотрудника на условиях полного рабочего времени, в связи с чем наличие внешних совместителей стало нецелесообразным». Аналогичный ответ был размещен под петицией, но от имени Минздрава, пишет «Коммерсантъ»

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