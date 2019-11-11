Стало известно о переплатах россиян за лечение в больнице

С дополнительными расходами на лечение в больнице столкнулись 30,1 процент россиян. При этом 9,9 процентов не считают такие траты нарушением своих прав. Это следует из результатов опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передают «Известия».

16,3 процента опрошенных не знают, какие лекарства они должны получать в больнице бесплатно. 35 процентов заявили, что готовы отстаивать свои права и узнавать, правомерно ли с них потребовали деньги в медучреждении.

Опрос проводился с августа по сентябрь в восьми федеральных округах России. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

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Эксперты также дали россиянам советы по защите своих прав. Некоторые медучреждения оказывают часть услуг платно, а оплата происходит по окончании всего курса лечения. В связи с этим пациенту трудно самостоятельно сориентироваться и понять, что именно было оплачено, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов заявил, что во всех случая нарушения прав, нужно обращаться в страховую компанию.

Член президиума Общества врачей России, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов сообщил, что сами врачи отмечают нехватку лекарств в больницах. Член рабочей группы по развитию обязательного медстрахования ВСС Михаил Пушков посоветовал сохранять чек и договор после оплаты услуг в больнице, а также обращаться с документами в страховую.

Председатель ФОМС Наталья Стадченко напомнила, что с 2019 года существует пошаговый регламент сопровождения граждан со стороны страховых — представители компаний обязаны информировать и консультировать пациентов. В ФОМС отметили, что все доступные по ОМС услуги перечислены в программе госгарантий.

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