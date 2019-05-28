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В России вступили в силу новые правила обязательного медстрахования

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В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья. Текст документа опубликован на сайте официального интернет-портала правовой информации.

Согласно документу, в ближайшие два года будет проведена диспансеризация и профилактический осмотр всех россиян, по результатам которых каждый получит определенную группу здоровья. Так, в случае выявления хронического заболевания пациент будет обязан проходить медобследование несколько раз в год. Если он забудет об этом, то получит соответствующее напоминание от медицинских работников или представителей страховой компании ОМС.

Помимо этого, новые правила ОМС обяжут страховые компании работать с обращениями и жалобами россиян, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций. Так, если у пациента возникнут сомнения в качестве оказанных медицинских услуг, представители страховой компании должны будут назначить экспертизу.

16 мая сообщалось, что в Минтруде начали готовить поправки в законодательство, в соответствии с которыми в России будет увеличен оплачиваемый отпуск на один день для прохождения диспансеризации. До 20 июня планируется внести предложения в Трудовой кодекс, которые предоставят россиянам в возрасте от 40 лет право на дополнительный день отпуска ежегодно. При этом за работником будет сохраняться его рабочее место и средний заработок.

Ранее россиянам захотели начать выдавать генетические паспорта. Согласно указу президента России Владимира Путина ​«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности», их внедрение должно помочь защитить россиян от биологических и химических угроз посредством сбора данных «о персональном геноме человека и формировании генетического профиля населения».

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