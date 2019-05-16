Россиянам захотели добавить один день к отпуску

В России увеличат оплачиваемый отпуск на один день для прохождения диспансеризации. Соответствующие поправки в законодательство начали готовить в Минтруде по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает «Российская газета».

До 20 июня планируется внести предложения в Трудовой кодекс, которые предоставят россиянам в возрасте от 40 лет право на дополнительный день отпуска ежегодно. При этом за работником будет сохраняться его рабочее место и средний заработок. Еще один день оплачиваемого отпуска хотят ввести для того, чтобы россияне могли каждый год проходить диспансеризацию.

Уточняется, что сейчас работающие россияне имеют право воспользоваться дополнительным днем отпуска для прохождения диспансеризации раз в три года, пенсионеры — дважды в год.

6 мая вступил в силу закон, согласно которому россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Пакет услуг будет включать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Граждане в возрасте до 39 лет по-прежнему будут проходить медицинское обследование раз в три года.

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