Россиянам разрешили посещать родственников в реанимации

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении родственникам пациентов права посещать реанимацию. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает РИА Новости.

Автором инициативы стал депутат Николай Герасименко. Как пояснял ранее зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль, до сих пор обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации прописана не была, поэтому решение принималось в каждом конкретном случае. Теперь такой порядок должен утвердить Минздрав.

Законопроектом утверждаются общие требования для разных учреждений здравоохранения, а также обязанности медицинских организаций предоставлять возможность родственникам и законным представителям пациентов посещать отделение реанимации в соответствии с общими правилами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек». Он подчеркнул, его ждут сотни тысяч граждан.

В апреле сообщалось, что российские врачи с 7 апреля получили возможность выписывать своим пациентам препараты через электронные рецепты с электронной подписью. Соответствующий приказ опубликовал Минздрав.

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