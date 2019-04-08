Российские врачи смогут выписывать электронные рецепты на лекарства

Российские врачи с 7 апреля получили возможность выписывать своим пациентам препараты через электронные рецепты с электронной подписью. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Медицинский работник оформляет назначение лекарственных препаратов на бумажном носителе и (или) с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи», — говорится в приказе, подписанном 29 марта.

В документе сказано, что теперь медики смогут изготавливать рецептурный бланк формы 107-1/у с помощью компьютерных технологий. В нем должны указываться наименование медицинской организации и другие данные, утвержденные в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

По данным телеканала «360», к единой системе выдачи электронных рецептов подключат 30 тысяч клиник и 65 тысяч аптек. В 2018 году на медицинскую цифровизацию из бюджета выделили 20 миллиардов рублей. В рамках национального проекта «Здравоохранение» к 2021 году в стране будет автоматизировано 820 тысяч рабочих мест медработников.

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