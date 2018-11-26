Россиянка получила лекарство только в присутствии силовиков

Пожилая жительница села Новоукраинское (Краснодарский край) с диабетом получила у врачей рецепт на инсулин только в присутствии полиции. Об этом сообщил директор Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук на своей странице в Facebook.

«Я не знаю, смеяться или плакать», — написал мужчина.

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Как он рассказал, на протяжении двух недель 64-летняя женщина ездила на утренний прием в центральную районную больницу Гулькевичского района ради рецепта, но медицинский персонал не пускал пациентку к врачу и закрывал перед ней дверь кабинета со словами: «Лекарств все равно нет, чего вы ездите?» Обращение к заведующей поликлиники также не помогло: та сообщила, что в аптеке нет лекарства, и потому выписать его не могут.

После этого пациентка обратилась с заявлением об оставлении в опасности в полицию. Через два часа в здании больницы появился полицейский наряд: по словам Чернышука, двое силовиков «с автоматами сопровождали следователя». Они обязали медиков и сотрудников аптеки написать объяснительные. Женщина получила рецепт и лекарство в тот же день.

Ранее врач больницы в станице Северская (Краснодарский край) отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин из-за того, что та пришла не по записи. «Хоть ты сдохни — не выпишу», — заявила она. После этого медик была уволена. Пострадавшей женщине выписали рецепт и принесли извинения.

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