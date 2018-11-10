Предложившего пациентке «сдохнуть» врача уволили

Врач больницы в станице Северская Краснодарского края, которая нагрубила пациентке после просьб выписать рецепт на инсулин, была уволена, сообщил заместитель главного врача МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» Константин Лымарев. Его слова приводит РБК в субботу, 10 ноября.

​«Врач, которая допустила некорректное поведение в отношении пациентки, уволена. Девушке оказана необходимая помощь, ей выписан инсулин. Пациентке были принесены извинения заведующим поликлиническим отделением в процессе выписки инсулина», — рассказал Лымарев.

Пациентка Надежда Гречкина рассказала изданию, что удовлетворена принятыми мерами и не хочет дальнейших разбирательств.

«Я по больницам хожу с 15 лет, очень частый случай, когда я ухожу в истерике и по полдня лежу дома, потому что сахар зашкаливает. Такое должно было когда-то произойти. Я считаю, надо мной долгое время просто издевались», — посетовала она.

Ранее в сети появилось видеозапись с приема в одной из больниц Краснодарского края. Пациентка тщетно пыталась уговорить медработника выписать ей рецепт на жизненно необходимый препарат. Врач объяснила свой отказ тем, что гражданка пришла не по записи. На видео также попали слова доктора в адрес больной: «Хоть ты сдохни».

По факту случившего сотрудниками Следственного комитета проводится проверка.

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