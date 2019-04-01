Россиянин выиграл суд о медпомощи и встретил отпор властей

Власти Новосибирска обжаловали решение Дзержинского районного суда о выдаче жителю города Евгению Баранову, страдающему сахарным диабетом первого типа и рассеянным склерозом, расходников для инсулиновой помпы, сообщает «Тайга.инфо».

По информации издания, из-за тремора рук мужчина не может самостоятельно колоть инсулин, и врачебная комиссия решила выдать помпу. Но мужчину не обеспечили расходниками (по пять картриджей, инфузионных наборов, тонких игл и 180 тест-полосок в месяц), без которых невозможно использование помпы.

В поликлинике №17 Баранову заявили, что бесплатные материалы были предусмотрены только для детей, а в областном минздраве — что на расходники не выделены средства из федерального бюджета. Мужчина подал иск в суд, после чего вышло постановление федерального правительства, по которому взрослые также должны получать бесплатные расходники для инсулиновых помп.

Баранов выиграл суд, решение вступило в силу 6 марта. Но рецепты в поликлинике мужчина так и не получил. Выяснилось, что чиновники обжаловали решение в последний возможный день — 5 марта, несмотря на федеральный закон.

По словам представителей общественной организации «ДиалайфСибирь», чиновники намерены затянуть судебный процесс , чтобы как можно дольше не выдавать Баранову расходные материалы к инсулиновой помпе. «Сейчас в Новосибирской области ни один взрослый больной с сахарным диабетом первого типа не получил эти медицинские изделия. Так Минздрав третий месяц нарушает федеральное законодательство», — заключили активисты.

В октябре прошлого года из-за осложнений после отсутствия в течение пяти месяцев льготных лекарств умерла страдающая сахарным диабетом 28-летняя жительница Саратова. У девушки развилась хроническая почечная недостаточность. Это случилось после того, как в мае того же года саратовская общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, была признана «иностранным агентом» и оштрафована на 300 тысяч рублей.

Дело против организации инвалидов было заведено по жалобе студента Никиты Смирнова, возглавлявший штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. Позднее он отозвал свою жалобу, но прокуратура не закрыла дело.

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