Задержанная за «Фризиум» москвичка получила препарат для больного сына

Жительница Москвы Елена Боголюбова, задержанная в июле за покупку «Фризиума» для больного сына, рассказала, что получила первую партию противосудорожного французского препарата «Урбанил» (торговое название «Клобазам»). Об этом сообщает «Газета.ру» в своем Telegram-канале.

По словам женщины, она получила партию на три месяца. Теперь каждые 2,5 месяца женщина будет подавать заявку, чтобы получить лекарство на такой же срок. Боголюбова отметила, что поставка препарата в Россию — это «выигранное сражение, но войну еще нужно выиграть» и добиться регистрации препарата в стране, а также свободного доступа к нему для всех пациентов.

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Первая партия незарегистрированного в России «Фризиума» поступила в страну 27 октября. Сообщалось, что в Москве лекарство появится в середине недели, а в регионах — 3 ноября. В сентябре министр здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала, что производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в течение месяца, а процедуру регистрации ускорят.

Елену Боголюбову задержали на почте в Москве 16 июля, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Женщину продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением дела о контрабанде психотропных веществ, но дело так и не завели. 15 августа еще одну россиянку задержали за посылку с «Фризиумом» для сына, больного эпилепсией. На нее завели дело, но 19 августа его прекратили.

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