В Россию прибыла первая партия незарегистрированного «Фризиума»

Первая партия не зарегистрированного на территории России препарата для тяжелобольных детей «Фризиум» поступила в страну. Об этом сообщила директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook.

«В Москве "Фризиум" начнут выдавать детям в середине недели, в регионах — в конце недели (время на доставку)», — пояснила она, добавив, что препараты ввозятся для конкретных несовершеннолетних пациентов, у которых оформлены соответствующие документы на его бесплатное получение.

По информации Мониавы, в дальнейшем в Россию также поступят новые партии лекарства. «Минздрав обещает обеспечить препаратами всех нуждающихся детей», — указано в сообщении. В то же время аналогичного решения по взрослым пациентам пока принято не было.

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Отмечается, что сроки поставок других медикаментов — например, диазепама, мидазолама, фенобарбитала — пока неизвестны, а закупка иных незарегистрированных препаратов — фенитоина, стирипентола, вигабатрина — произведена не была.

13 сентября министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала, что производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в течение месяца, а саму процедуру регистрации ускорят. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Это диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также «Фризиум».

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