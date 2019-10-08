«Единая Россия» предложила упростить получение «Фризиума»

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак подготовил поправки к законопроекту о внесении изменений в закон, регулирующий обращение лекарственных средств. Поправками предусмотрена возможность ввоза для конкретных пациентов незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, сообщается в пресс-релизе партии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Зачастую людям требуются иностранные препараты, которые могут помочь сохранить жизнь, вылечиться или облегчить боль, оказываются недоступны, как, например, "Фризиум", потому что не прошли регистрацию в России. Чтобы решить эту проблему, мы должны принять системные меры», — отметил Турчак.
Закон об обращении лекарственных средств был одобрен депутатами Госдумы в первом чтении 8 октября, а поправки, подготовленные вице-спикером Совета Федерации, будут обсуждаться во втором чтении.
По предложению Турчака, предполагается, что будет установлена квота и определено учреждение, которое будет осуществлять ввоз этих лекарств. «В свою очередь, Минздрав утвердит перечень таких препаратов. Также предлагаю упростить порядок назначения этих препаратов в тех случаях, когда другие препараты неэффективны, дав такие полномочия врачебным комиссиям», — добавил он. Также сенатор предложил разрешить ввоз препаратов, более эффективных по форме выпуска, которые не вызывают у детей отторжения.
Российские граждане будут обеспечиваться необходимыми незарегистрированными препаратами по такой модели до тех пор, пока эти лекарства не получат регистрацию или не начнут производиться в России, подытожил Турчак.
Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян, покупавших незарегистрированные в России психотропные препараты, необходимые тяжелобольным детям. Чаще всего им был нужен «Фризиум». После нескольких подобных случаев премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился профинансировать закупки психотропных препаратов, ввезти их в Россию и обеспечить ими детей с хроническими заболеваниями.