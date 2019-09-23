В Минздраве пообещали обеспечить «Фризиумом» всех нуждающихся в нем детей

В Минздраве России начали собирать информацию о потребности в незарегистрированных в стране препаратах и пообещали обеспечить всех нуждающихся тяжелобольных детей «Фризиумом», из-за покупки которого было задержано несколько матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Отметим, что весь контингент детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах, будет полностью ими обеспечен», — говорится в сообщении министерства.

Ранее директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава написала на своей странице в Facebook, что из-за проблем с документами тяжелобольные дети пока не могут получить «Фризиум». По ее словам, Минздрав не предоставляет информации о том, куда обращаться за препаратом. В поликлинике лекарства не выдают без документов о назначении и заключения консилиума.

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В сентябре сообщалось, что запасов противосудорожного препарата «Фризиум», закупленного Московским эндокринным заводом, хватит на несколько лет. В Минздраве уточнили, что лекарства хватит до момента, пока препарат не зарегистрируют в стране.

13 сентября министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала, что производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в течение месяца, а саму процедуру регистрации ускорят. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Это диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также «Фризиум».

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