Тяжелобольные дети столкнулись с новыми трудностями при получении «Фризиума»

Тяжелобольные дети пока не могут получить жизненно важный препарат «Фризиум» из-за проблем с документами. Об этом сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook.

По словам Мониавы, у 90 процентов детей не оформлены документы, а Минздрав не предоставляет информацию о том, куда за ними обращаться. В поликлинике лекарства не выдают без документов о назначении и заключения консилиума. Она также отметила, что в случае с наличием заключения необходимо предоставить его оригинал либо заверенную копию, однако такая возможность есть не у всех.

«Кого-то из родителей нет сейчас в Москве, кто-то не может поехать и тому подобное. Говорю — примите, пожалуйста, документы онлайн. Мне отвечают "нет" — если вы не привезете на всех детей оригиналы или заверенные копии, обращения не будут приняты. Оригиналы я не привезу, потому что это невозможно», — рассказала Мониава.

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Директор фонда также отметила, что горячая линия в Минздраве, на которой можно задать вопросы по незарегистрированным препаратам, так и не появилась. Родители покупают необходимые лекарства через перекупщиков.

Ранее в сентябре сообщалось, что запасов противосудорожного препарата «Фризиум», закупленного Московским эндокринным заводом, хватит на несколько лет. В Минздраве уточнили, что лекарства хватит до момента, пока препарат не зарегистрируют в стране.

13 сентября министр здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала, что производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в течение месяца, а саму процедуру регистрации ускорят. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Это диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также «Фризиум».

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