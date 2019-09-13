Регистрацию «Фризиума» в России ускорят

Производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в России в течение месяца, а процедура его регистрации будет ускорена. Об этом во время прямой линии сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

«С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», — сказала Скворцова.

Материалы по теме «Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство» Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно

6 сентября стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Это диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также «Фризиум». Все они необходимы тяжелобольным детям. Так, «Фризиум» является противосудорожным препаратом и в ряде случаев действует эффективнее доступных легально в России аналогов.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян, покупавших незарегистрированные в России психотропные препараты, необходимые тяжелобольным детям. Чаще всего им был нужен «Фризиум». Такие случаи произошли с двумя жительницами Москвы, их задерживали, когда они забирали препараты с почты. Первое дело закрыли после проверки прокуратуры, во втором случае полиция отказалась заводить дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!