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Регистрацию «Фризиума» в России ускорят

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Производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в России в течение месяца, а процедура его регистрации будет ускорена. Об этом во время прямой линии сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

«С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», — сказала Скворцова.

6 сентября стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Это диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также «Фризиум». Все они необходимы тяжелобольным детям. Так, «Фризиум» является противосудорожным препаратом и в ряде случаев действует эффективнее доступных легально в России аналогов.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян, покупавших незарегистрированные в России психотропные препараты, необходимые тяжелобольным детям. Чаще всего им был нужен «Фризиум». Такие случаи произошли с двумя жительницами Москвы, их задерживали, когда они забирали препараты с почты. Первое дело закрыли после проверки прокуратуры, во втором случае полиция отказалась заводить дело.

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