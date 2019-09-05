Медведев распорядился выделить деньги на «Фризиум» для тяжелобольных детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным», — написал премьер.
Подписанное им распоряжение также позволит Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также клобазам («Фризиум»). Медведев отметил, что правительство до конца 2023 года планирует наладить выпуск необходимых форм лекарств для детей с болевыми и судорожными синдромами.
Ранее стало известно, что Московский эндокринный завод закупил десять тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России. В числе закупленных лекарств — диазепам, фенобарбитал, медозалам и клобзам («Фризиум»).
Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян, покупавших незарегистрированные в России психотропные препараты, необходимые тяжелобольным детям. Чаще всего им был нужен «Фризиум». Например, такие случаи произошли с двумя жительницами Москвы, их задерживали, когда они забирали препараты с почты. Первое дело закрыли после проверки прокуратуры, во втором случае полиция отказалась заводить дело.