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В России закупили десять тысяч упаковок запрещенных психотропных лекарств

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Московский эндокринный завод закупил десять тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

Министр уточнила, что в числе закупленных лекарств — диазепам, фенобарбитал, медозалам и клобзам («Фризиум»). Минздрав готов восстановить регистрацию «Фризиума» в России, однако для этого требуется заявление производителя, добавила она.

«Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки», — сказала Скворцова.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян за покупку незарегистрированных в России психотропных препаратов, необходимых больным детям. Чаще всего таким пациентам был нужен противосудорожный «Фризиум». Последний такой случай произошел 15 августа с жительницей Москвы: ее задержали, когда она забирала таблетки с почты. Против женщины завели дело о контрабанде наркотических и психотропных средств (часть 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса России). Ситуация вызвала общественный резонанс. После проверки прокуратуры дело закрыли.

Похожий случай произошел 16 июля — тогда жительницу Москвы так же задержали на почте, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ. Выяснилось, что женщину задерживали сотрудники таможни. 18 июля стало известно, что полиция не стала заводить на россиянку дело.

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