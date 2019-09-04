В России закупили десять тысяч упаковок запрещенных психотропных лекарств

Московский эндокринный завод закупил десять тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

Министр уточнила, что в числе закупленных лекарств — диазепам, фенобарбитал, медозалам и клобзам («Фризиум»). Минздрав готов восстановить регистрацию «Фризиума» в России, однако для этого требуется заявление производителя, добавила она.

«Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки», — сказала Скворцова.

Материалы по теме «Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство» Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян за покупку незарегистрированных в России психотропных препаратов, необходимых больным детям. Чаще всего таким пациентам был нужен противосудорожный «Фризиум». Последний такой случай произошел 15 августа с жительницей Москвы: ее задержали, когда она забирала таблетки с почты. Против женщины завели дело о контрабанде наркотических и психотропных средств (часть 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса России). Ситуация вызвала общественный резонанс. После проверки прокуратуры дело закрыли.

Похожий случай произошел 16 июля — тогда жительницу Москвы так же задержали на почте, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ. Выяснилось, что женщину задерживали сотрудники таможни. 18 июля стало известно, что полиция не стала заводить на россиянку дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!