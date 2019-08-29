Минздрав назвал число нуждающихся в запрещенных препаратах детей

Потребность в запрещенном в России препарате «Фризиум» испытывают до трех тысяч детей. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».
«У нас в стране ориентировочно могут быть от двух до трех тысяч детей, страдающих эпилепсией», — сказала министр.
Она отметила, что министерство делает «все возможное», чтобы дети и их матери не пострадали.
21 августа кабмин поручил Минздраву совместно с регионами определить потребности несовершеннолетних пациентов в наркотических и психотропных препаратах, которых нет в России в нужной форме, чтобы закупить их за границей. Переговоры о поставках с иностранными производителями будут вести Минпромторг и Московский эндокринный завод. Речь пойдет о четырех препаратах — диазепаме, фенобарбитале, медозаламе и клобзаме («Фризиум»).
Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян за покупку незарегистрированных в России психотропных препаратов, необходимых больным детям. Чаще всего таким пациентам был нужен противосудорожный «Фризиум». Последний такой случай произошел 15 августа с жительницей Москвы: ее задержали, когда она забирала таблетки с почты. Против женщины завели дело о контрабанде наркотических и психотропных средств (часть 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса России). Ситуация вызвала общественный резонанс. После проверки прокуратуры дело закрыли.
Похожий случай произошел 16 июля — тогда жительницу Москвы так же задержали на почте, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ. Выяснилось, что женщину задерживали сотрудники таможни. 18 июля стало известно, что полиция не стала заводить на россиянку дело.