Полиция не стала возбуждать дело на россиянку с лекарством для умирающего сына

МВД Москвы не стало заводить уголовное дело на москвичку Елену Боголюбову, которая купила в интернете незарегистрированный в России препарат «Фризиум» для неизлечимо больного сына. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В переданных из таможни материалах не нашлось оснований для возбуждения уголовного дела против Боголюбовой, говорится в сообщении. Материалы вернули в таможню.

Ранее в Минздраве сообщили, что у Боголюбовой не было медицинских документов, которые подтверждали бы назначение «Фризиума» ее больному сыну. В министерстве отметили, что ввозить такие лекарства можно, если есть медицинские документы, подтверждающие их назначение.

Боголюбову задержали 16 июля на почте, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ. В МВД заявили, что сотрудники ведомства не участвовали в задержании. Позднее выяснилось, что это были сотрудники таможни.

В Центральном таможенном управлении объяснили, что при задержании женщину попросили показать подтверждающие документы, но среди них не оказалось ни рецепта, ни рекомендации от врача. Во «Фризиуме» также обнаружили вещество «клобазам». Оно внесено в список веществ, оборот которых в России ограничен. Позднее Боголюбову отпустили, материалы по ее делу отправили в прокуратуру и МВД.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация вызывает «серьезную обеспокоенность». Он пообещал, что Кремль свяжется с Минздравом.

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