Минздрав отреагировал на задержание россиянки с препаратом для больного сына

В Министерстве здравоохранения отреагировали на задержание москвички Елены Боголюбовой, которая купила в интернете незарегистрированный в России препарат для своего неизлечимо больного сына. Об этом сообщает «Интерфакс».

В министерстве заявили, что в Россию можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии медицинских документов, подтверждающих факт назначения. Там добавили, что лечащий врач не назначал сыну Боголюбовой незарегистрированный в России препарат «Фризиум», с которым задержали женщину.

В феврале 2017 года «Фризиум» был упомянут как «потенциальный препарат резерва при отсутствии эффекта от всех рекомендованных мероприятий». В Минздраве утверждают, что после этого Боголюбова больше не обращалась на консультацию, а лечащий врач никак не контактировал с ней и «не принимал участия в назначении» препарата.

Елену Боголюбову задержали 16 июля по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете противосудорожного препарата «Фризиум», который нужен ее неизлечимо больному сыну. В момент задержания женщина получала посылку на почте, она провела там семь часов. Ей угрожали возбуждением уголовного дела. В МВД заявили, что сотрудники ведомства не участвовали в задержании. Позднее выяснилось, что Боголюбову задержали сотрудники таможни.

В Центральном таможенном управлении объяснили, что при задержании Боголюбову попросили предоставить «подтверждающие документы», но среди них не оказалось ни рецепта, ни рекомендации от врача. «Была рекомендация некоего консилиума врачей, именно рекомендация, что возможно применять именно такие препараты», — отметили в пресс-службе таможни. Во «Фризиуме» также обнаружили вещество «клобазам». Оно внесено в список веществ, оборот которых в России ограничен. Позднее Боголюбову отпустили, материалы по ее делу отправят в прокуратуру и МВД.

На ситуацию обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что она вызывает «серьезную обеспокоенность». Он пообещал, что Кремль свяжется с Минздравом.

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