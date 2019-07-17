Россиянку задержали за покупку неизлечимо больному сыну препарата от судорог

Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата фризиум, необходимого ее сыну. Об этом в Facebook написала директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

10-летний сын Боголюбовой страдает неизлечимым генетическим заболеванием — болезнью Баттена, ему назначили лекарство от судорог, однако оно не зарегистрировано в России. Мать мальчика заказала препарат в интернете, 16 июля она пришла забирать его из почтового отделения на улице Салтыковской, 27, где ее задержали двое полицейских. Они допрашивали женщину на почте в течение семи часов, угрожая возбуждением уголовного дела за контрабанду психотропных веществ.

В ситуацию вмешалась основательница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, после чего Боголюбову отпустили. На данный момент посылка с препаратом арестована.

«Если завтра у Миши начнутся судороги, мы не знаем, чем ему помочь. Все зарегистрированные в России препараты пробовали — не помогают», — сообщила Мониава.

PR-директор фонда «Дом с маяком» Софья Харкова сказала «Таким делам», что организация будет пытаться уговорить врачей федеральных центров указывать в выписке, что лекарство необходимо. Также планируется потребовать у Минздрава закупку таких лекарств.

Материалы по теме «Я с мертвым сыном на руках побежала» Она растит инвалида. Полицейские хотят посадить ее из-за запрещенного лекарства

В 2018 году полиция возбудила дело о сбыте наркотиков против жительницы Москвы Екатерины Конновой, которая продавала в интернете лекарство против эпилепсии. Коннова купила для шестилетнего сына с ДЦП и эпилепсией противосудорожный препарат, не зарегистрированный в России: диазепам в виде микроклизм. Она нашла лекарство на форуме для родителей больных детей. Когда диазепам перестал помогать, женщина решила продать лекарство одному из пользователей форума за 3250 рублей. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов, женщине грозило до восьми лет тюрьмы.

В сети начался сбор подписей за немедленное прекращение уголовного преследования женщины. Позднее МВД России сообщило об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Конновой, однако следователь по ее делу это опроверг.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!