Перепродавшую запрещенное лекарство мать-одиночку передумали наказывать

МВД России отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери-одиночки Екатерины Конновой, обвиняемой в перепродаже психотропного средства против эпилепсии своего умирающего сына. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил главе московского управления ведомства Олегу Баранову разобраться в обстоятельствах и оценить обоснованность и своевременность возбуждения дела, в результате проверки постановление о возбуждении дела отменили, отмечается в сообщении.

Коннова приобрела для шестилетнего сына, страдающего ДЦП и эпилепсией, противосудорожный препарат: не зарегистрированный в России диазепам в виде микроклизм. Семьи эпилептиков покупают его через посредников за границей, поскольку импортное лекарство гораздо эффективнее отечественных аналогов. После лекарство перестало помогать ее умирающему сыну, и она, воспитывая двух детей без супруга и нуждаясь в средствах, решила продать продать лекарство одному из пользователей форума родителей больных детей. Стоимость препаратов составила 3250 рублей. Покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов, обвинивший ее в торговле психотропными препаратами. Ей грозило до восьми лет тюрьмы.

В сети начался активный сбор подписей за немедленное прекращение уголовного преследования женщины. На момент публикации новости петицию подписали свыше 160 тысяч человек.

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