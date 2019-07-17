Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудники полиции в задержании указанной гражданки участия не принимали», — говорится в сообщении МВД.

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Ранее 16 июля директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила, что в Москве задержали Елену Боголюбову, которая заказала в интернете препарат фризиум. Он необходим ее неизлечимо больному ребенку, который страдает от судорог.

По словам Мониавы, женщину задержали на почте при получении посылки, не отпускали в течение семи часов и угрожали возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ. Посылку с препаратом арестовали.

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