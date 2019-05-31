Многодетный россиянин заказал анаболики по интернету и поплатился

В Новосибирске многодетный отец заказал анаболики для увеличения мышечной массы и был обвинен в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на прокуратуру Кировского района Новосибирска.

По версии следствия, 8 марта этого года отец пятерых детей заказал по интернету из Белоруссии «сильнодействующее вещество для увеличения мышечной массы тела». Когда он пришел на «Почту России» забирать посылку, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Многодетного россиянина обвинили в контрабанде сильнодействующих веществ, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Аналогичное обвинение было предъявлено ранее двум жительницам Оренбургской области. Их признали виновными в контрабанде сильнодействующих веществ после того, как они заказали препарат для снижения веса из Казахстана.

Ранее на жительницу Екатеринбурга с диагнозом «шизотипическое расстройство личности» завели уголовное дело о контрабанде наркотиков по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов») после того, как она заказала пачку антидепрессантов из Польши. Когда женщина пошла забирать их, ее остановили сотрудники таможни. Была проведена экспертиза препарата. Россиянка находится под подпиской о невыезде.